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Esentepe'ye çok amaçlı park

Kepez Belediyesi tarafından Esentepe Mahallesi'ne, içerisinde çok amaçlı toplantıların yapılabileceği üzeri kapalı bir alanın da olduğu bir park inşa ediliyor.

12.12.2019 09:42 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:47Esentepe'ye çok amaçlı park
Kepez Belediyesi tarafından Esentepe Mahallesi'ne, içerisinde çok amaçlı toplantıların yapılabileceği üzeri kapalı bir alanın da olduğu bir park inşa ediliyor. Yeşil seferberliği başlatan Kepez Belediyesi, ilçedeki 621 adet park sayısına yenilerini eklemeye devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde park çalışması başlattı. 2B ile ilgili mülkiyet probleminin ortadan kalkmasından sonra gecekondudan modern konutlara dönüşümün yaşandığı mahalleye bin metrekarelik alana inşa ediliyor. 5411 Sokak ile 5433 Sokak'ın kesiştiği alana yapılan parkın, toprak tesviyesi tamamlandı. Etrafı bordür taşlarıyla çevrilen park alanının içerisine, ahşap oturma yerlerinin olacağı büyük bir kamelya yapılacak. Kamelya ile bölge sakinlerinin taziye gibi etkinlik alanı ihtiyacı karşılanmış olacak. Çeşitli türde ağaç ve bitkinin dikileceği mahalle parkına, çocuk oyun, açık hava aletleri, ahşap oturma bankları da konulacak.

Kepez Belediyesi, Başkan Hakan Tütüncü döneminde 11 yılda 352 park, toplamda 3 milyon 200 bin metrekare yeşil alan ve 733 bin ağaç dikimi yaptı. - ANTALYA

Esentepe Mahallesi, Kepez Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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