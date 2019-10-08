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Esenyur'ta metrobüs kazası: 6 yaralı

Esenyur'ta metrobüs kazası: 6 yaralı Seyir halindeki metrobüs önce önündeki metrobüse, ardından duraktaki direğe vurduİSTANBUL - Esenyurt'ta seyir halindeki metrobüs önce önündeki metrobüse, ardından durak içerisinde bulunan direğe çarptı.

08.10.2019 13:53
Esenyur'ta metrobüs kazası: 6 yaralı
Seyir halindeki metrobüs önce önündeki metrobüse, ardından duraktaki direğe vurdu
İSTANBUL - Esenyurt'ta seyir halindeki metrobüs önce önündeki metrobüse, ardından durak içerisinde bulunan direğe çarptı. Büyük paniğe eden olan olayda 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, Esenyurt Haramidere Sanayi Metrobüs durağından meydana geldi. Beylikdüzü istikametine seyreden metrobüs önce önündeki metrobüse, ardından da durakta bulunan direğe çarptı. Kazada yolcular büyük panik yaşarken metrobüs şoförünün de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yaralı yolcular, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan metrobüsler güvenli alana çekilirken, Beylikdüzü istikametine metrobüs seferleri durdu.
Esenyur'ta metrobüs kazası: 6 yaralı

Beylikdüzü, Esenyurt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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