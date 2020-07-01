Esenyurt abluka altında: suça ve suçlulara geçit yok

Esenyurt'ta bin 592 kişinin sorgulandığı yol uygulamasında toplam 45 bin 669 TL ceza kesilirken, denetlemelerde ise ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Esenyurt abluka altında: suça ve suçlulara geçit yok
01.07.2020 23:33 | Son Güncelleme: 02.07.2020 01:01
Esenyurt'ta bin 592 kişinin sorgulandığı yol uygulamasında toplam 45 bin 669 TL ceza kesilirken, denetlemelerde ise ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinesinde Esenyurt'ta dar alan uygulaması gerçekleştirildi. Asayiş, Trafik, Narkotik, Yunus, Kaçakçılık, Güven timleri, Çevik kuvvet ve Özel Harekat birimlerinin katılımıyla saat 10.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilen uygulamaya helikopterler de havadan destek verdi.

45 bin 669 TL ceza kesildi

İlçede belirlenen 11 noktada yapılan uygulamada, 922 araç ile 6'sı yabancı uyruklu olmak üzere bin 592 şahıs sorgulanırken, 69 araca toplam 45 bin 669 TL idari para cezası kesildi. Araçlarda yapılan aramalarda ise, 1 adet ruhsatsız tabanca 6 adet fişek ve 39 gram metanfetamin ele geçirildi.

Aranması olan 4 kişi yakalandı

Ekiplerce yapılan uygulamayla, aranması bulunan 4 şahıs yakalandı. Bu şahısların 3'ünün dolandırıcılık, 1'inin ise gasp suçundan aranması olduğu belirlendi. Kent genelinde huzur ve asayişin sağlanması için, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinesindeki uygulamaların devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Esenyurt, Güncel, Haber
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