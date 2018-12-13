Esenyurt Belediyesi Kış Çalışmalarını Tamamladı

13 Aralık 2018 Perşembe 12:11



13 Aralık 2018 Perşembe 12:11

ESENYURT Belediyesi, yağışların artma ihtimaline karşı kar ve olumsuz havayla mücadele için bütün hazırlıklarını tamamladı. Ulaşımın aksamaması ve vatandaşın zor durumda kalmaması için 70'e yakın personel, 70 civarında araç ve 4 bin ton tuz stokuyla teyakkuzda bekliyor.Kış ayının kendini iyice göstermeye başladığı ve ilk kar yağışının düştüğü şu günlerde Esenyurt Belediyesi kış için tüm hazırlıklarını bitirdi. Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucu 70'e yakın araç ve 70 civarında personel,müdürlüğe bağlı garajlarda hazır bekliyor. Kar yağışının artması veya aniden bastırmasıyla yolların kapanmaması için 4 bin ton tuz tedarik edilirken, kar küreme araçları da hazır tutuluyor.VATANDAŞ ZOR DURUMDA KALMAYACAKBelediye ekipleri yaptıkları çalışmalarla ulaşımı aksatmamayı ve vatandaşı zor durumda bırakmamayı hedefliyor. Bu çerçevede olumsuz hava koşulları yaşandığı takdirde ilk hedefin ana arterlerin daima açık kalmasını sağlamak olduğu vurgulandı.Ardından öncelik sırasına göre sağlık ocakları, hastaneler, itfaiye, emniyet gibi kurumlara ulaşımı sağlamak ve halkın yoğun olduğu yerlerin ulaşımının kapanmaması için çalışılacak.Esenyurt Belediyesi ekiplerinin çalışmalarının tüm kış ayları boyunca devam edeceği bildirilirken, tuz stokunun yeterli olduğu ihtiyaç bulunduğu durumda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de takviye alınacağı ifade edildi. - İstanbul