Esenyurt Belediyesi'nden 43 bin aileye gıda yardımı

Pandemi sürecinde, korona virüse karşı yoğun bir çalışma yürüten Esenyurt Belediyesi, bu süreçte 43 bin haneye gıda kolisi ulaştırırken 106 bin litre de süt dağıtımı gerçekleştirdi.

Esenyurt Belediyesi'nden 43 bin aileye gıda yardımı
09.06.2020 13:39 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:39
Pandemi sürecinde, korona virüse karşı yoğun bir çalışma yürüten Esenyurt Belediyesi, bu süreçte 43 bin haneye gıda kolisi ulaştırırken 106 bin litre de süt dağıtımı gerçekleştirdi.

Nüfus yoğunluğu açısından Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olan Esenyurt'ta, sosyal yardımlar artarak devam ediyor. Korona virüsle mücadeleyi yoğun bir şekilde sürdüren Esenyurt Belediyesi, gıda kolisi, organik süt, sıcak yemek, alışveriş kartı, bebek bezi ve maması, alışveriş kartı ve kaşar peyniri gibi birçok kalemden oluşan sosyal yardımlarla ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek oluyor.

43 bin haneye gıda kolisi ulaştırıldı

43 bin 423 haneye gıda kolisi, 106 bin 647 litre süt, 33 bin 624 adet kaşar peyniri ile 36 bin 345 porsiyon sıcak yemek dağıtan Esenyurt Belediyesi, yine bu süreçte 17 bin 565 ihtiyaç sahibine alışveriş kartı, bebek bezi ve bebek maması desteği sağladı. Bunların yanı sıra et, kahvaltılık, meyve ve içecekten oluşan 27 bin 167 adet gıda yardımı da yapan Esenyurt Belediyesi, ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği 6 bin 970 gıda kolisini de ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Esenyurt Belediyesi, Koronavirüs, Esenyurt, Türkiye, Güncel, Haber

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