Esenyurt Belediyesi'nden kadınlara ücretsiz iğne oyası kursu

Esenyurt Belediyesi'nin açtığı ücretsiz 'İğne Oyası Kursu'na katılan kadınlar, el işi becerilerini geliştirmek ve ev ekonomisine katkıda bulunmanın yanı sıra sosyal hayata aktif katılmanın mutluluğunu yaşıyor.



Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün açtığı ücretsiz İğne Oyası Kursu'na katılan kadınlar, iğne oyasıyla ilgili tüm detayları öğrenmenin yanı sıra, ürettikleri el emeği ürünleri satarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Kursiyerler, havlu kenarları, yazma kenarları, seccade işlemeleri, ara uç dantelleri, boncuk oyaları ve yeni iğne oyası modelleri öğreniyor. Açılan kursta kadınların meslek edinmesinin yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının da yaşatılması sağlanıyor. Atölye sayesinde iğne oyasıyla ilgili teknik detayları ve tüm incelikleri öğrenen ev hanımları, birlikte keyifli vakit geçirerek kendilerini geliştirme fırsatı da yakalıyor.



"İğne oyasını gelecek nesillere aktarıyoruz"



İğne oyasının sabır gerektiren bir iş olduğunu ve kursa katılanların daha donanımlı bireyler haline geldiğini söyleyen Esenyurt Belediyesi El Sanatları Öğretmeni Müzeyyen Tepret, "Esenyurt Belediyesi olarak unutulmaya yüz tutmuş iğne oyası sanatını gelecek nesillere aktarıyoruz. İğne oyası yaparken dikkat eksiğini yok ederek psikolojik olarak rahatlıyoruz. Kursta salon ve seccade takımları, teraryumlar, tablolar yapıyoruz. Ürettiğimiz el emeği göz nuru ürünlerimizi satışa sunarak gelir elde ediyoruz. Kültür merkezlerimizde haftanın 1 günü 4 saat eğitim verdiğimiz kursumuza tüm vatandaşlarımızı öğrenmek ve üretmek için bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA