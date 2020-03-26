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Esenyurt Belediyesi'nden "Koronavirüs Destek Hattı"

Esenyurt Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi etkin bir şekilde sürdüren vatandaşların ilgili birimlere hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla "Koronavirüs Destek Hattı" oluşturdu.

26.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:48
Esenyurt Belediyesi'nden
Esenyurt Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi etkin bir şekilde sürdüren vatandaşların ilgili birimlere hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla "Koronavirüs Destek Hattı" oluşturdu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar, belediyenin 444 0 411 numaralı çağrı merkezini arayarak danışma ve bilgilendirme hattına kolaylıkla ulaşım sağlayabilecek.
Vatandaşların, koronavirüs ile ilgili belediye hizmetlerini öğrenecekleri bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti her gün 08.00 ve 22.00 saatlerinde hizmet verecek.
Çağrı hattında vatandaşlara koronavirüs salgınından korunma yolları anlatılıp, evde kalmaları yönünde bilgilendirme yapılacak.
Vatandaşlar çağrı merkezinden ilaçlama, dezenfeksiyon ve temizlik hizmetleri, hasta nakil hizmetleri, 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik hizmetler, iş yeri denetim ve zabıta hizmetleri ile sokak hayvanlarına yönelik hizmetlere tek tuşla ulaşabilecek.
Aynı zamanda koronavirüsle ilgili psikolojik destek alabilecek vatandaşlara, konuyla ilgili diğer soru, öneri, istek ve şikayetler, oluşturulan ekip tarafından kayıt altına alınarak, sistem üzerinden ilgili birimlere hızlıca iletilecek.
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Kaynak: AA

Etiketler: Esenyurt Belediyesi, Koronavirüs, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Esenyurt Belediyesi'nden 'Koronavirüs Destek Hattı' - Haberler

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