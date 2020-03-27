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Esenyurt Belediyesi'nden semt pazarı ve marketlere denetim

Esenyurt Belediyesi, yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında pazar-satış yerlerine getirilen ek tedbirlere yönelik ilçe genelinde semt pazarlarında ve marketlerde denetlemelerde bulundu.

27.03.2020 15:41 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:41
Esenyurt Belediyesi'nden semt pazarı ve marketlere denetim
Esenyurt Belediyesi, yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında pazar-satış yerlerine getirilen ek tedbirlere yönelik ilçe genelinde semt pazarlarında ve marketlerde denetlemelerde bulundu.
İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yayınladığı pazar-satış yerleri ile ilgili ek genelgeye göre, sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda ve temizlik maddelerinin dışında giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışı geçici süreliğine durduruldu. Bu kapsamda Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri ilçe genelinde semt pazarlarında denetlemelerde bulundu. Ekipler, hijyen adına farkındalığı arttırmak amacıyla semt pazarlarının girişine mobil el dezenfektanları koydu, maske ve eldiven kullanımına dikkat çekti. Pazar ve marketlerle birlikte banka ve ATM önlerine "Sağlığın İçin Mesafeni Koru" etiketi yapıştırarak sosyal izolasyonun önemli olduğunu ifade eden ekipler, mesafenin en az 3 metre olması hususunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Yapılan denetleme ve uygulamalardan memnuniyetini dile getiren Uğur Salman, "Evde kalmaya çalışıyoruz. Bankada bugün işimiz vardı kredi öteleme konusunda mecbur geldik. İnsanlarla aramızda 1.5 metre mesafe var. Çok yaklaşmamaya çalışıyoruz. Evimizde kendimizi izole etmeye çalışıyoruz. Acil durumlarda sadece dışarı çıkıyoruz. Bunun gibi önlemler alıyoruz. Yapılan uygulama gayet güzel, 1,5 metre mesafe var aramızda, bu yüzden uygulamayı doğru buluyorum" ifadelerini kullandı.
(Muhammet Emin Arslan/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Esenyurt Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Güncel

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