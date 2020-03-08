Esenyurt Belediyesinden iller arası futbol turnuvası
Esenyurt Belediyesi ve İl Dernekler Birliği'nin ortaklaşa organize ettiği 9'uncu İller Arası Futbol Turnuvası'nın başlama vuruşu yapıldı.
08.03.2020 13:53
Esenyurt Belediyesi ve İl Dernekler Birliği'nin ortaklaşa organize ettiği 9'uncu İller Arası Futbol Turnuvası'nın başlama vuruşu yapıldı. Turnuvaya 40 ilden futbol takımı katıldı.
Esenyurt Belediyesinin spora katılımı ve farkındalığı arttırmak amacıyla Esenyurt İl Dernekleri Birliği ile ortaklaşa organize ettiği 9'uncu İller Arası Futbol Turnuvası'nın başlama vuruşu yapıldı. Türkiye'nin 41 farklı ilinden futbol takımının katıldığı turnuvada, 8 gruptan oluşan 5'erli takım oluşturuldu. Toplamda 16 maçın yapılacağı turnuvada katılan tüm takımlara plaket verilirken, 1'inci, 2'nci ve 3'üncü olacak takımlara kupa ve madalya ile birlikte sportif faaliyetleri arttırmak amacıyla Esenyurt Belediyesi tarafından maddi destek sağlanacağı belirtildi.
Turnuvada açılış konuşmasını yapan Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Selçuk Günerhan, "Esenyurt Belediyesi olarak il dernekler birliği ile ortaklaşa düzenlediğimiz 9'uncu İl Dernekler Turnuvası bugün başlıyor. 40 il derneğinin katılacağı turnuvanın örnek olması ve ilçemizde yapılmasını önemli buluyoruz. Her ilden insanımızın katıldığı dostluk ve kardeşlik duygusunun ön planda olduğu bir turnuva geçmesini diliyoruz. Tüm takımlara başarılar diliyoruz" dedi. - İSTANBUL
Esenyurt Belediyesinin spora katılımı ve farkındalığı arttırmak amacıyla Esenyurt İl Dernekleri Birliği ile ortaklaşa organize ettiği 9'uncu İller Arası Futbol Turnuvası'nın başlama vuruşu yapıldı. Türkiye'nin 41 farklı ilinden futbol takımının katıldığı turnuvada, 8 gruptan oluşan 5'erli takım oluşturuldu. Toplamda 16 maçın yapılacağı turnuvada katılan tüm takımlara plaket verilirken, 1'inci, 2'nci ve 3'üncü olacak takımlara kupa ve madalya ile birlikte sportif faaliyetleri arttırmak amacıyla Esenyurt Belediyesi tarafından maddi destek sağlanacağı belirtildi.
Turnuvada açılış konuşmasını yapan Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Selçuk Günerhan, "Esenyurt Belediyesi olarak il dernekler birliği ile ortaklaşa düzenlediğimiz 9'uncu İl Dernekler Turnuvası bugün başlıyor. 40 il derneğinin katılacağı turnuvanın örnek olması ve ilçemizde yapılmasını önemli buluyoruz. Her ilden insanımızın katıldığı dostluk ve kardeşlik duygusunun ön planda olduğu bir turnuva geçmesini diliyoruz. Tüm takımlara başarılar diliyoruz" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Esenyurt Belediyesinden iller arası futbol turnuvası
Etiketler : Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, Futbol, Güncel
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