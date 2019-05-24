24.05.2019 10:45
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Evini Su Basan Öfkeli Vatandaş, Esenyurt Belediyesi'nde İntihar Girişiminde Bulundu

Esenyurt Belediyesi'ne giren bıçaklı kişi, çevreye tehditler savurarak intihar girişimin bulundu. Uzun uğraşlar sonucunda ikna edilen öfkeli şahsın evini sürekli su basması nedeniyle belediyeyi bastığı öğrenildi.

Esenyurt'ta evini su bastığını ileri süren bir kişi, bıçakla belediye binasına girerek intihar edeceğini söyledi. Polisin ikna ettiği adam gözaltına alınarak ifade için karakola götürüldü.

EVİNİ SÜREKLİ SU BASIYORMUŞ

Sabah saatlerinde ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi elindeki bıçakla Esenyurt Belediyesi'ne geldi. Evinin yapımı sırasında yanlış bağlantı yüzünden sürekli evine su bastığı öğrenilen adam, boğazına bıçağı dayayarak intihar etmek istediği söyledi.

İFADESİ ALINMAK ÜZERE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen polis ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı şahıs yaklaşık 1 saat boyunca bıçağı elinden bırakmadı. Bir süre sonra ikna olduğu öğrenilen şahıs polis tarafından otopark kapısından çıkartılarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Evini Su Basan Öfkeli Vatandaş, Esenyurt Belediyesi'nde İntihar Girişiminde Bulundu Polis, Esenyurt, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: İHA


YORUMLAR (21)
BİNGÜL TEYZE: Bu haberleri sadece biz halkmı görüyoruz acaba insanların geldiyi nokta ben bu ülkeyi yönetenlerin bir ay gasilanede çalışmalarını isterim belki o zaman vicdanlar biraz harekete geçer ölüm akla gelir
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ALİ: YAZIK ESENYURTLU VATANDAŞLARIMIZA BU BELEDİYE NEDEN ÇALIŞMIYOR NEDEN HİZMET ETMİYOR VATANDAŞLARIMIZA
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  • .İSTANBUL : Evet yıllardır çalışıyordu el değiştirdi şimdi çalışmıyor çıktınız ortaya tek tek
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DELİ KURT: işte biz insanoğlu bu kadar aciziz sabır yok çok sabırsız olduk
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DÜRBÜNLÜ: onyedi yılda vatandaşlarımızın geldiği noktaya bakın.bununla övünenler varmı acaba.
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