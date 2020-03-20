Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Esenyurt Cumhuriyet Meydanında vatandaşların banklara oturulması engelleniyor - Haberler

Esenyurt Cumhuriyet Meydanında vatandaşların banklara oturulması engelleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'un meydanlarını antiviral özelliğe sahip temizlik ürünleri ile dezenfekte ediyor.

20.03.2020 14:51 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:55
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'un meydanlarını antiviral özelliğe sahip temizlik ürünleri ile dezenfekte ediyor.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında kent genelinde 45 meydanın detaylı temizliğine başlandı.
Çalışma kapsamında Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerinin meydanları dezenfekte edildi.
Mart ayının 25'ine kadar sürecek 6 günlük ilk periyotta, kentin tüm meydanları, mikrop ve virüsleri yok eden, antiviral özelliğe sahip, aktif yüzey temizlik ürünleri ile detaylı bir biçimde dezenfekte edilecek. Çalışmalara mekanik yıkama ve süpürme araçları da eşlik edecek.
Temizlik çalışmaları, kent genelinde her hafta aralıksız sürecek. İlk 6 günlük periyotta, sahada görev yapan personel ve ekipman ise şunlardan oluşuyor:
"45 bölge sorumlusu, 738 işçi ve şoför, 55 mekanik süpürge aracı, 73 mekanik yıkama aracı, 52 elle süpürme aracı (1 sıkıştırmalı çöp kamyonu ve 51 çift kabin kamyonet;7 kişilik ekiplerin olduğu), 104 elektrikli temizlik makinesi ve manuel süpürücü." Esenyurt Cumhuriyet Meydanında vatandaşların banklara oturulması engelleniyor

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Esenyurt Cumhuriyet Meydanında vatandaşların banklara oturulması engelleniyor
Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Cuma namazı için camiye gidenler kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü Haberler
Cuma namazı için camiye gidenler kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü
Bakanlık’tan korona genelgesi! Hiçbir gerekçeyle su kesintisi olmayacak Haberler
Bakanlık'tan korona genelgesi! Hiçbir gerekçeyle su kesintisi olmayacak
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Yetkili isimden yanıt geldi Haberler
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Yetkili isimden yanıt geldi
Dev banka resmen ilan etti! ABD ekonomisi için tehlike çanları çalıyor Haberler
Dev banka resmen ilan etti! ABD ekonomisi için tehlike çanları çalıyor
İstanbul’da tarihe geçecek fotoğraf! Polis, kapıdan çevirdi Haberler
İstanbul'da tarihe geçecek fotoğraf! Polis, kapıdan çevirdi
Eşinin virüs testi pozitif çıkan hakimim sağlığı nasıl? Bakan cevapladı Haberler
Eşinin virüs testi pozitif çıkan hakimim sağlığı nasıl? Bakan cevapladı
Gelin İtalyan olunca nikaha alınan önlem damga vurdu Haberler
Gelin İtalyan olunca nikaha alınan önlem damga vurdu
Cezaevlerinde koronavirüs vakası var mı? Bakan canlı yayında yanıtladı Haberler
Cezaevlerinde koronavirüs vakası var mı? Bakan canlı yayında yanıtladı

Son Dakika Güncel Haberleri

Türkiye Satranç Federasyonundan 'Evde satrançla kal' daveti - Haber Fransa'nın Nice kentinde sokağa çıkma yasağı - Haber Çinli uzmanlardan Kovid-19'un yeni semptomları konusunda uyarı - Haber Koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma namazı kılınmadı - Haber AŞTİ'de koronavirüs paniği - Haber Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü - Haber Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur - Haber Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı - Haber Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu - Haber PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi - Haber İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi - Haberler Elazığ'da "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmadı! Caddeler dolup taşıyor - Haberler
Loading