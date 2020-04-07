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Esenyurt Kaymakamı Karagül: "Patlama doğalgaz kaynaklı, 3 yaralımız var"

Esenyurt Kaymakamı Karagül: "Patlama doğalgaz kaynaklı, 3 yaralımız var" Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül Esenyurt'ta yaşanan patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

07.04.2020 18:27 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:29
Esenyurt Kaymakamı Karagül: "Patlama doğalgaz kaynaklı, 3 yaralımız var"
İSTANBUL - Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül Esenyurt'ta yaşanan patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Karagül, olayda 2'si ağır 3 kişinin yaralandığını söyledi.
Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül Piri Reis Mahallesi'nde patlamanın yaşandığı siteye gelerek incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Karagül, "Doğalgaz patlaması olduğu kesinleşti. Şu ana kadar bilinen 2'si ağır 3 yaralı var. Biri yabancı ikisi Türk hastanelerde tedavi altındalar. İlk olaya müdahale eden sağlık personelinden aldığımız bilgi bu" ifadelerini kullandı. Esenyurt Kaymakamı Karagül: ’Patlama doğalgaz kaynaklı, 3 yaralımız var’

Kaynak: İHA

Etiketler: Esenyurt, 3. Sayfa

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Esenyurt Kaymakamı Karagül: "Patlama doğalgaz kaynaklı, 3 yaralımız var"
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