13 Aralık 2018 Perşembe 11:54



Esenyurt kışa hazır... Esenyurt Belediyesi'nin 70'e yakın personeli, 70 civarında aracı ve 4 bin ton tuz stoğu havadan görüntülendiİSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, yağışların artma ihtimaline karşı kar ve olumsuz havayla mücadele için bütün hazırlıklarını tamamlarken, 70'e yakın personel, 70 civarında araç ve 4 bin ton tuz stokuyla teyakkuz halinde bekliyor. Kış ayının kendini iyice göstermeye başladığı ve ilk kar yağışının düştüğü şu günlerde Esenyurt Belediyesi her sene olduğu gibi bu yıl da kış için tüm hazırlıklarını bitirdi. Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucu 70'e yakın araç ve 70 civarında personel,müdürlüğe bağlı garajlarda her an müdahale edecekmiş gibi hazır bekliyor. Kar yağışının artması veya aniden bastırmasıyla yolların kapanmaması için 4 bin ton tuz tedarik edilirken, kar küreme araçları da hazır tutuluyor.Vatandaş zor durumda kalmayacakEsenyurt Belediye ekiplerinin çalışmalarının ana amacı ise ulaşımı aksatmamak ve vatandaşı zor durumda bırakmamak olarak belirlendi. Bu çerçevede olumsuz hava koşulları yaşandığı takdirde ilk hedefin ana arterlerin daima açık kalmasını sağlamak olduğu vurgulandı. Daha sonrasında ise öncelik sırasına göre sağlık ocakları, hastaneler, itfaiye, emniyet gibi kurumlara ulaşımı sağlamak ve halkın yoğun olduğu yerlerin ulaşımının kapanmamasını sağlamak olduğu belirtildi. Esenyurt Belediyesi ekiplerinin çalışmalarının tüm kış ayları boyunca devam edeceği belirtilirken, tuz stokunun yeterli olduğu ihtiyaç bulunduğu durumda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de takviye alınacağı ifade edildi.