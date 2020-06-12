ESENYURT MEYDANI'NDA YÜZLERCE KİŞİNİN KILDIĞI CUMA NAMAZI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Esenyurt'ta Meydanı'nda yüzlerce kişinin kıldığı Cuma namazı havadan görüntülendi.

12.06.2020 14:18 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:04
Esenyurt'ta Meydanı'nda yüzlerce kişinin kıldığı Cuma namazı havadan görüntülendi.
Hazırlıkları saatler öncesinden başlayan Cuma namazını kılmaya gelenler için sosyal mesafeyi gösteren işaretler konuldu. Görevlendirilen polis memurları, Cuma namazı için gelenlerin ateşini ölçtükten sonra meydana aldı. Cuma namazı için gelenlere dezenfektan, maske ve tek kullanımlık seccade dağıtıldı. Cemaatin sosyal mesafe başta olmak üzere belirlenen kurallara uyduğu görüldü. Esenyurt Meydanı'nda kılınan Cuma namazı havadan da görüntülendi. ESENYURT MEYDANI’NDA YÜZLERCE KİŞİNİN KILDIĞI CUMA NAMAZI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Esenyurt, Güncel, Haber

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