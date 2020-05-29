Esenyurt Meydanında sosyal mesafeli cuma namazı
Esenyurt Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan cuma namazı öncesi ve sonrasında geniş önlemler aldı.
29.05.2020 15:36 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:49
Korona virüs tedbirleri kapsamında toplu halde ibadete kapalı olan camiler, bugün kılınan cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı. Esenyurt Meydanı'nda kılınan namaz öncesi, zabıta ve polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Meydanın çevresi bariyerlerle kapatıldı. Vatandaşlar alana sırayla alındı. Maskesiz olanların girişine izin verilmedi. İbadete gelenler belediyenin çizdiği sosyal mesafe çizgisine göre seccadesini serdi. Alanın tamamının dolu olduğu görüldü. Namaz sonrası ise Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un talimatıyla vatandaşlara ücretsiz el dezenfektanı dağıtıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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