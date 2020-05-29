Esenyurt Meydanında sosyal mesafeli cuma namazı

Esenyurt Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan cuma namazı öncesi ve sonrasında geniş önlemler aldı.

Esenyurt Meydanında sosyal mesafeli cuma namazı
29.05.2020 15:36 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:49
Esenyurt Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan cuma namazı öncesi ve sonrasında geniş önlemler aldı. Sosyal mesafe kurallarına göre kılınan namaz öncesinde zabıta, alana maskesiz kimseyi almadı. Namaz sonrası ise ücretsiz el dezenfektanı dağıtıldı. Meydan cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar ile hınca hınç doldu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında toplu halde ibadete kapalı olan camiler, bugün kılınan cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı. Esenyurt Meydanı'nda kılınan namaz öncesi, zabıta ve polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Meydanın çevresi bariyerlerle kapatıldı. Vatandaşlar alana sırayla alındı. Maskesiz olanların girişine izin verilmedi. İbadete gelenler belediyenin çizdiği sosyal mesafe çizgisine göre seccadesini serdi. Alanın tamamının dolu olduğu görüldü. Namaz sonrası ise Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un talimatıyla vatandaşlara ücretsiz el dezenfektanı dağıtıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhuriyet Meydanı, Esenyurt, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Saba Tümer’in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Haber
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
22 yaşındaki genç ’Ben size layık bir evlat olamadım’ yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi Haber
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin’e Zehra Zümrüt Selçuk’tan cevap Haber
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Haber
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Erdoğan’ın mesajı Yunanistan’ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma Haber
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Haberler››Güncel››Esenyurt Meydanında sosyal mesafeli cuma namazı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:44: Nevşehir'de cuma namazı açık alanlarda kılındı - Haber 15:44: Ardahan ve Muş'ta sosyal mesafeli cuma namazı - Haber 15:44: Söke Kocacami'de şükür kurbanı kesildi - Haber 15:44: Malatya'nın ilçelerinde Cuma namazı heyecanı - Haber 15:44: 45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açılıyor - Haber 14:00: Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım - Magazin 13:44: 10 haftalık "Cuma namazı" hasreti stadyumda sona erdi! Cemaat omuz omuza olmasa da gönül gönüle saf tuttu - Haber 13:21: Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı - Haber 12:16: 22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti - Haberler 09:25: Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi - Ekonomi