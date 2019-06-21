21.06.2019 16:07
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Esenyurt'ta 1'i çocuk 6 kişinin silahla rehin alındığı iddiası polisi harekete geçirdi

Esenyurt

Esenyurt'ta 1'i çocuk 6 kişinin yaşadıkları apartmanın giriş katında silahlı kişi yada kişilerce rehin alındıkları iddiası polis ekiplerini harekete geçirdi.

Esenyurt 'ta 1'i çocuk 6 kişinin yaşadıkları apartmanın giriş katında silahlı kişi yada kişilerce rehin alındıkları iddiası polis ekiplerini harekete geçirdi.

Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi 1550 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 1'i çocuk 6 kişinin yaşadıkları apartmanın giriş katında silahlı kişi yada kişilerce rehin alındıkları ileri sürüldü. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Polis , Esenyurt , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:33 Greydere çarpan otomobil pert oldu: 1 ölü, 2 yaralı
17:32 Fosseptik çukuruna düşen işçi 10 gün sonra öldü
17:32 Keşan Belediyesinin çöp kamyonları yakıldı
17:31 Balık tutarken baraja düşen vatandaş boğuldu
17:31 İntihara teşebbüs eden şahıs, eşarp yırtılınca kurtuldu
17:26 Ergenekon hakiminin FETÖ'den yargılanmasına devam edildi
17:25 Otomobil kayaya çarptı: 2 yaralı