Esenyurt’ta 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Esenyurt'ta 8 yaşındaki bir çocuk ile anneannesinin ölümüne neden olan yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, önceki gün Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir binanın bodrum katında çıkan yangın sonucunda Suna U. (56) ile torunu E.Ş.'nin hayatını kaybetmesi ve 3 kişinin yaralanması neticesinde meydana gelen "taksirle öldürme-yangın" konusuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Elde edilen güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Ahmet T. (38) isimli şahıs ilimiz Bahçelievler ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan araştırmalarda şahsın 2019 yılında Sultangazi ilçesinde meydana gelen 'yangın çıkarma' olaylarından dolayı 3 suç kaydı olduğu belirlenmiş, şahıs yapılan sorgusunda 26-27 Temmuz 2020 tarihlerinde Esenyurt ilçesinde meydana gelen 4 ayrı 'yangın çıkarma' olayını da gerçekleştirdiğini itiraf etmiştir."

Konuyla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.