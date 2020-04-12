ESENYURT'TA 2 YAŞINDAKİ KIZA POLİSLER EMZİK GETİRDİ

KORONAVİRÜS salgınına karşı hafta sonu için ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sırasında emziği olmadığı için Esenyurt 'ta sürekli ağlayan 2 yaşındaki kızın babası polisi aradı. Ekipler, nöbetçi eczaneden alarak eve teslim etti.

İncirtepe Mahallesi 254'üncü Sokak'ta oturan bir aile, emziği kaybolduğu için bir türlü kızlarını susturamadıklarını belirterek 155 Polis imdat hattını aradı. Ekipler bunun üzerine nöbetçi eczaneye giderek bir emzik satın alarak babasına teslim etti. Emziğin parasını ödemek isteyen babaya, bunu kendilerinin karşıladığını söyleyen polisler binadan ayrılırken, kucağına kızını alan adam uzun süre teşekkür etti.