ESENYURT'TA 20 YAŞ ALTI GENÇLERE DENETİM

ESENYURT'ta polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması konulan 20 yaş altındakilere yönelik denetim yaptı.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 65 yaş ve üstündekilerin yanı sıra 20 yaş altındakilere de sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması olanlara yönelik bugün denetim yaptı. Ekipler belirtilen yaş aralığında olan kişileri durdurarak, kimlik kontrolü yaptı. Ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması olan kişileri uyararak, ikinci kez olması halinde ceza yazılacağını bildirdi.

Görüntü Dökümü:

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Polis ekipleri

-Yapılan denetimler

Kaynak: DHA