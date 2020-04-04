Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ESENYURT'TA 20 YAŞ ALTI GENÇLERE DENETİM

ESENYURT'ta polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması konulan 20 yaş altındakilere yönelik denetim yaptı.

04.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:56
ESENYURT'TA 20 YAŞ ALTI GENÇLERE DENETİM

ESENYURT'ta polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması konulan 20 yaş altındakilere yönelik denetim yaptı.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 65 yaş ve üstündekilerin yanı sıra 20 yaş altındakilere de sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması olanlara yönelik bugün denetim yaptı. Ekipler belirtilen yaş aralığında olan kişileri durdurarak, kimlik kontrolü yaptı. Ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması olan kişileri uyararak, ikinci kez olması halinde ceza yazılacağını bildirdi.

Görüntü Dökümü:

------------------

- Polis ekipleri

-Yapılan denetimler


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Esenyurt, Polis, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››ESENYURT'TA 20 YAŞ ALTI GENÇLERE DENETİM - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump’ın son çıkışına kimse anlam veremedi Haberler
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'ın son çıkışına kimse anlam veremedi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Tekirdağ’da toplu ulaşım yasaklandı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Tekirdağ'da toplu ulaşım yasaklandı
CHP’li isim, koronavirüs salgınına yenik düştü Haberler
CHP'li isim, koronavirüs salgınına yenik düştü
İhtiyaç sahipleri rahatlayacak! Mansur Yavaş’tan hayırseverlere çağrı Haberler
İhtiyaç sahipleri rahatlayacak! Mansur Yavaş'tan hayırseverlere çağrı
Bakan Koca, ’Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?’ sorusuna yanıt verdi Haberler
Bakan Koca, "Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
İstanbul’a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi Haberler
İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi Haberler
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi
Arkadaşların kız kavgası kanlı bitti Haberler
Arkadaşların kız kavgası kanlı bitti

Son Dakika Güncel Haberleri

16:03: Esenyurt'ta açık olan kahvehane sahibine ceza kesildi - Haber 16:03: Geçişleri engellemek için jandarma önlemi - Haber 16:02: Hakkari'deki sosyal yardımlar evlerde teslim ediliyor - Haber 16:02: Trabzon'da yasaklanan giriş çıkışlara sıkı denetim - Haber 16:02: İSTANBUL-?Koronavirüs aşısı için en geç Eylül ayında klinik çalışma başlayacak? - Haber 15:49: Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu - Haber 15:08: Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı - Magazin 14:56: Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi - Haber 14:38: Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi - Haber 13:22: Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu - Haber 13:07: Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı - Haber 13:06: Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı - Haberler