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Esenyurt'ta 20 yaş altı gençlere polis uygulaması

Esenyurt'ta 20 yaş altı gençlere polis uygulaması Kısıtlamaya rağmen 3 yaşındaki çocuklarıyla dışarı çıktılar Korona Virüs'ün yayılmasını önlemek amacıyla alınan karar neticesinde 20 yaş altının da sokağa çıkmasına kısıtlama getirilmişti.

04.04.2020 15:23 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:26
Esenyurt 'ta 20 yaş altı gençlere polis uygulaması
Kısıtlamaya rağmen 3 yaşındaki çocuklarıyla dışarı çıktılar
İSTANBUL - Korona Virüs'ün yayılmasını önlemek amacıyla alınan karar neticesinde 20 yaş altının da sokağa çıkmasına kısıtlama getirilmişti. Esenyurt'ta polis tarafından gençler üzerinde uygulama yapılarak kimlik kontrolü yapıldı. Bir ailenin kısıtlama olmasına rağmen 3 yaşındaki çocukla dışarı çıkması dikkat çekti.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona Virüs tehlikesine karşın Türkiye'de de salgının daha fazla yayılmasını engellemek amacıyla bir dizi tedbirler alınmaya devam ediyor. Alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların yanı sıra 20 yaş altı kişilerinde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi. Kısıtlama sonrasında Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de halka açık alanlarda 20 yaş altı vatandaşlar üzerinde uygulama gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında kimlikleri kontrol edilen 20 yaş altı gençlere uyarılarda bulunarak ikinci kez olması halinde ceza yazılacağı bildirildi.
Öte yandan bir ailenin ise kısıtlamaya rağmen 3 yaşındaki çocukla dışarı çıkması dikkat çekti. Esenyurt’ta 20 yaş altı gençlere polis uygulaması

Kaynak: İHA

Etiketler: Esenyurt, Polis, Genel

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Esenyurt'ta 20 yaş altı gençlere polis uygulaması
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