3 yaşındaki kız çocuğuna düğün konvoyundan açılan ateş sonucu kurşun isabet etti

Esenyurt'ta annesinin kucağında balkondan dışarı bakan kız, iddiaya göre düğün konvoyundan açılan ateş sonucu karnından vuruldu.

Yeşilkent Mahallesi G-738. Sokak'ta yaşanan olayda; iddiaya göre, 3 yaşındaki küçük kız çocuğu E.B.K, annesinin kucağında balkona çıktı. Bu sırada sokaktan geçen düğün konvoyunda bulunanlar havaya ateş açtı. Nereden geldiği belli olmayan kurşun 3 yaşındaki küçük kız çocuğunun karnına isabet etti.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Ağır yaralanan kız çocuğu Esenyurt'ta bulunan bir özel hastaneye götürüldü. İlk müdahalesi burada yapılan çocuk, Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan 3 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olayın yaşandığı sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, kurşunun kimin silahından çıktığını tespit çalışmaları sürüyor.