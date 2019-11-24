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ESENYURT'TA 3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA KURŞUN İSABET ETMESİ OLAYINDA BABA GÖZALTINA ALINDI

Haber-Kamera: Veysel TİMDU-Şahin BOZKURT-İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, DHAEsenyurt'ta annesinin kucağında balkondan dışarıya bakarken kurşun isabet ettiği iddia edilen 3 yaşındaki kız çocuğunun babasının kaza kurşunu sonucu yaralandığı ortaya çıktı.

24.11.2019 21:12 | Son Güncelleme: 24.11.2019 21:12ESENYURT'TA 3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA KURŞUN İSABET ETMESİ OLAYINDA BABA GÖZALTINA ALINDI

Haber-Kamera: Veysel TİMDU-Şahin BOZKURT-İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, DHA

'ta annesinin kucağında balkondan dışarıya bakarken kurşun isabet ettiği iddia edilen 3 yaşındaki kız çocuğunun babasının kaza kurşunu sonucu yaralandığı ortaya çıktı. İlk vurulduğunda "düğün konvoyundakilerin ateş açması sonucu kurşun isabet etti" diye ifade veren babanın sokaktaki güvenlik kamera görüntüleri incelemesi sonrası ifade değiştirdiği belirtildi.

Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi G-738. Sokak'ta meydana geldi. Yakınları, 3 yaşındaki E.B.K, annesinin kucağında balkona çıkarken sokaktan geçen düğün konvoyunda bulunanların havaya ateş açtığını öne sürdü. Küçük kızın nereden geldiği belli olmayan kurşunun karnına isabet etmesi sonucu ağır yaralandığı ileri sürüldü. Esenyurt'ta bulunan bir özel hastaneye götürülen ve burada ilk müdahalesi yapılan çocuk, Çapa'daki Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİS İNANDIRICI BULMADI

Olayı aydınlatmak amacıyla Esenyurt Asayiş Büro Amirliği görevlileri, Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile birlikte soruşturma başlattı. Ekipler, baba Fethi Koca ile telefon ile görüştü. Koca, kızı ile sokakta yürüdükleri sırada vurulduğunu, kimin nereden ateş etmediğini söyledi. Çelişkili ifadeler üzerine polis hastane ve olay yeri olduğu öne sürülen Geçici 738'inci Sokak'ta inceleme yaptı. Yapılan tüm araştırmalarda sokak içerisinde ve bina içerisinde yapılan kontrolde olaya ait herhangi bir iz bulunamadı. Sokak içinde bulunan 2 işyerine ait sokağı gören kameralardaki kayıtlar tek tek incelendi. Ancak, yine olaya ilişkin herhangi bır görüntü tespit edilemedi.

İddialardaki çelişkilerin ortaya çıkması üzerine baba Fethi Koca, Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu'na getirilerek sorguya alındı. Baba Koca, sorgusunda tehdit edildiği için ruhsatsız tabanca temin ettiğini, bunu evinde kurcalarken kaza ile kızını vurduğunu itiraf etti. Sevk edilen ekip suç aleti silahı almak üzere gönderildi. Ekipleri gören şüphelinin kardeşi Bayram K., suç aleti tabanca ve MKE yapımı  '9P' ibareli kovanı rızası ile görevlilere teslim etti. Soruşturmaya devam ediliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olayın yaşandığı sokaktan görüntü

-Olay yeri inceleme ekipleri

-3 yaşındaki çocuğun yaşadığı apartman

-Çocuğun fotoğrafı

-Hastane acil servisi

-Genel ve detay görüntüler



İstanbul, Esenyurt, Güncel

Kaynak: DHA

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