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Esenyurt'ta 5 katlı binada korkutan yangın

Esenyurt'ta 5 katlı bir apartmanın en üst katında yangın çıktı.

25.12.2019 23:45 | Son Güncelleme: 25.12.2019 23:50
'ta 5 katlı bir apartmanın en üst katında yangın çıktı. Mahallede paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
Yangın, saat 22.30 sıralarında Esenyurt Sultaniye Mahallesi 705 Sokakta bulunan 5 katlı binanın en üst katındaki dubleks dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın en üst katındaki daire, henüz bilinmeyen bir sebeple bir anda tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler camlardan dışarıya doğru çıktı. Dairenin yandığını gören mahalleli ve bina sakinleri paniğe kapılarak sokağa dökülerek itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi.
DAİRE KULLANILMAZ HALE GELDİ
İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise çevredeki olası bir tehlikeye karşı vatandaşları uzaklaştırdı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
EVDE KİMSENİN OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ
Binadan duman tahliyesi yapan itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarının ardından soğutma çalışması yaptı. Daireye giren ekipler, yaptıkları incelemede bütün eşyaların yandığını ve dairenin tabanında yer yer çökmeler yaşandığını tespit etti. Öte yandan yangın esnasında dairede kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi. Söndürme çalışmalarını tamamlayan ekipler, yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.
(İHA)
Esenyurt'ta 5 katlı binada korkutan yangın

Esenyurt, İtfaiye, Güncel

Kaynak: İHA


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