ESENYURT'TA 5 KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN

Ersan SAN/ ESENYURT'ta 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 3 kişi dumandan etkilendi.

Esenyurt, Hürriyet Mahallesi, Yenigün Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatı katında saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede katı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen 3 kişiye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Dumandan etkilenen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle söndürülürken, dairede hasar oluştu.

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-Alevli görüntü

(AKTÜEL)

-Sağlık ekiplerinin yerde yatan kadına müdahale etmesi

-Etkilenenlerin ambulansa götürülmesi

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları

-Genel ve detay görüntüler