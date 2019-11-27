Haberler » Güncel » Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı katında yangın - Haber

Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı katında yangın

Ersan SAN/ ESENYURT'ta 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

27.11.2019 18:09 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:09Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı katında yangın

Ersan SAN/ ESENYURT'ta 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 3 kişi dumandan etkilendi.

, Hürriyet Mahallesi,  Yenigün Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatı katında saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede katı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen 3 kişiye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Dumandan etkilenen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle söndürülürken, dairede hasar oluştu.



Esenyurt, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:53 Uysal: "Son bir yıllık dönemde cari denge önemli bir iyileşme kaydetti"
19:47 Balkondan düşerek ölen Siwar'ın boğazında morluklar olduğu belirlendi
19:47 - Fransa'da çiftçilerden traktörlü eylem
19:45 Baklavacılara yönelik gıda denetim yapıldı
19:45 Traktörün altında kaldı
19:22 Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Kamu bankaları tarihinin en büyük kârını açıklayacak
19:00 Rusya açıkladı: Putin, Erdoğan'la Türkiye ziyaretinin tarihi konusunda anlaştı
18:41 Vergi dairesi saldırısı davasında savcı mütalaasını açıkladı
18:31 Son dakika: Arnavutluk'ta 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
18:21 Twitter duyurdu: 6 aydan fazla aktif olmayan hesaplar silinecek
18:00 İSKİ'den "yüzde 80 zam" iddialarına yanıt: Artış değil indirim yapıldı
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
09:05 Emmy Ödülü alan Haluk Bilginer, "Ev ne zaman müsait" diyen İrem Sak'a cevap verdi
27.11.2019 19:54:45