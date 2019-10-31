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Esenyurt'ta 5 kişi silahla yaralayan saldırgan adliyeye sevk edildi

Esenyurt'ta 5 kişi silahla yaralayan saldırgan adliyeye sevk edildiİSTANBUL - Esenyurt'ta internet kafede 5 kişiyi silahla yaralayan bir kişiyi de darp eden Kürşat T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

31.10.2019 10:38
Esenyurt'ta 5 kişi silahla yaralayan saldırgan adliyeye sevk edildi
İSTANBUL - Esenyurt'ta internet kafede 5 kişiyi silahla yaralayan bir kişiyi de darp eden Kürşat T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan bir kafede geçtiğimiz günlerde "Sigara isteme" bahanesi çıkan tartışma sonrasında silahına davranan Kürşat T. 5 kişiyi silahla yaralamıştı. Yaşanan olayın ardından Kürşat T. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanmıştı. Bugün emniyette işlemleri biten Kürşat T. adliye ye sevk edildi.
Esenyurt'ta 5 kişi silahla yaralayan saldırgan adliyeye sevk edildi

Esenyurt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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