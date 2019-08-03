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Esenyurt'ta yangın: Yaklaşık 20 kişi mahsur kaldı

İstanbul Esenyurt'ta 6 katlı bir binanın elektrik panosunda çıkan yangın yüzünden yaklaşık 20 kişi apartmanda mahsur kaldı.

03.08.2019 16:08
Esenyurt'ta yangın: Yaklaşık 20 kişi mahsur kaldı

İstanbul Esenyurt'ta 6 katlı binanın elektrik panosundan çıkan yangın paniğe yol açtı. Dumanların kapladığı binada mahsur kalan yaklaşık 20 kişi, itfaiye ekiplerince yangın merdiveni ile kurtarıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi 1106. Sokak üzerinde bulunan 6 katlı binada meydan geldi. Apartman girişinde bulunan elektrik panosu, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale ederek söndürmeye çalıştı.

Yangın tüplerinin yetersiz kaldığını gören çevredeki esnaf durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Dumanların kapladığı apartmanın üst katlarında oturan vatandaşlar bina içerisinde mahsur kaldı. Camlara ve balkonlara çıkan vatandaşlar yardım bekledi. Apartmanın birinci katında oturan vatandaşlar panikle balkondan inmeye çalıştı.

Bu sırada olay yerine gelen itfaiye ekipleri üst katlarda kalan mahsur kalan 20 kişiyi merdiven aracıyla her kata tek tek yükselerek mahsur kalan vatandaşları sepete alarak aşağı indirdi. Apartmanda kalanların çoğunun Suriyeli olduğu öğrenilirken ekipler daha sonra binadan duman tahliye çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.


Esenyurt, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

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