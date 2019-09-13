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Esenyurt'ta 6 yaşındaki çocuk silahla oynarken kendini vurdu

Esenyurt'ta 6 yaşındaki çocuk silahla oynarken kendini vurduOlay sabah saatlerinde Esenyurt Yunus Emre Mahallesi 267 sokakta bulunan bir evde meydana geldi.

13.09.2019 12:42
Esenyurt'ta 6 yaşındaki çocuk silahla oynarken kendini vurdu
Olay sabah saatlerinde Esenyurt Yunus Emre Mahallesi 267 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre 6 yaşındaki C.D. anneannesinde kalıyordu. Anneannenin uyuduğu sırada çocuk evde bulduğu silahla oynamaya başladı. Silahın aniden patlaması ile uyanan anneanne ile birlikte toplanan akrabalar çocuğu hemen kendi imkanları ile hastaneye götürdü.
Başından ağır şekilde yaralanan çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Esenyurt'ta 6 yaşındaki çocuk silahla oynarken kendini vurdu

Esenyurt, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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