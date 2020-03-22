Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››ESENYURT'TA 65 YAŞ ÜSTÜ YASAĞINA RAĞMEN SOKAĞA ÇIKANLAR OLDU - Haberler

ESENYURT'TA 65 YAŞ ÜSTÜ YASAĞINA RAĞMEN SOKAĞA ÇIKANLAR OLDU

Esenyurt'ta 65 yaşın üzerindeki vatandaşlardan bazıları 'evden çıkma yasağına' rağmen meydana çıktı.

22.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:18
Esenyurt 'ta 65 yaşın üzerindeki vatandaşlardan bazıları 'evden çıkma yasağına' rağmen meydana çıktı. Arkadaşının 65 yaşından büyük olduğunu söyleyen bir kişi Polisi çağıralım alsın götürsün bunu dedi. 70 yaşındaki bir kişi ise, Benim kimsem yok evde oturup kafayı yiyeceğim diye konuştu.
Koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi. Esenyurt'ta çoğu kişinin evlerinde kalması üzerine meydan ve sokaklar boş kalırken, bazı vatandaşlar kurallara uymayarak dışarıya çıktı.
VİRÜS EVE GELMEYECEK Mİ
Yasağa rağmen dışarıya çıkan 70 yaşındaki bir kişi, 65-70 yaşındaki adam çıkmasın içeride nasıl oturacak. Benim kimsem yok içeride oturup kafayı yiyeceğim. Ailem, çocuğum, kimsem yok. kimin yanına gidiyim ben. Allah ne demişse o olur. Ben evde otururken virüs eve gelmeyecek mi Nerede olsa yakalar hiç affetmez. Buna da şükür edeceğiz. diye konuştu.
ALSIN GÖTÜRSÜNLER BUNU
İsmini vermek istemeyen 45 yaşındaki bir kişi, yanındaki arkadaşının 66 yaşında olduğunu söyleyerek, Polis çağıralım alsın götürsün bunu dedi. ESENYURT’TA 65 YAŞ ÜSTÜ YASAĞINA RAĞMEN SOKAĞA ÇIKANLAR OLDU

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

ESENYURT'TA 65 YAŞ ÜSTÜ YASAĞINA RAĞMEN SOKAĞA ÇIKANLAR OLDU
Etiketler : Esenyurt, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü Haberler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü
DSÖ doğru sanılan bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları etkilemiyor Haberler
DSÖ doğru sanılan bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları etkilemiyor
THY tüm dünyayla ilişiğini kesiyor! Yalnızca 5 noktaya uçuş var Haberler
THY tüm dünyayla ilişiğini kesiyor! Yalnızca 5 noktaya uçuş var
Komşu koronavirüsü durduramıyor! Son 24 saatte 129 ölüm daha yaşandı Haberler
Komşu koronavirüsü durduramıyor! Son 24 saatte 129 ölüm daha yaşandı
İstanbul Valiliği’nden hayati uyarı: Evlerinizden çıkmayınız Haberler
İstanbul Valiliği'nden hayati uyarı: Evlerinizden çıkmayınız
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü Haberler
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz Haberler
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz
Koronavirüse yakalanan Gabbiadini yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüse yakalanan Gabbiadini yaşadıklarını anlattı

Son Dakika Güncel Haberleri

DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Haber POLİS EKİPLERİNDEN EVDE KALMAYANLARA UYARI ANONSLARI (Aktüel görüntülerle) - Haber Polisin uyardığı vatandaş: Hanımın lafı, çocuğun lafı, ne zamana kadar evde kalacağız? - Haber Rize'de yıkılma riski nedeniyle tahliye edilen binada oturanlar evsiz kaldı - Haber KOCAELİ-İzmit'te sokağa çıkan yaşlılar uyarıldı - Haber Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü - Haber Son dakika: İstanbul Valiliği'nden "Evden çıkmayın" uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün - Haber Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın - Haber Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz? - Haber "Evden çıkmayın" uyarısına kulak asmayan adam: Evde otura otura karımla kavga ettik - Haber
Loading