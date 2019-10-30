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Esenyurt'ta 7 yaşındaki çocuğa otomobil çarpıp kaçtı

Esenyurt'ta 7 yaşındaki çocuğa otomobil çarpıp kaçtı Yaralanan çocuk hastaneye kaldırdıİSTANBUL - Esenyurt'ta sokak üzerinde oynayan çocuğa bir araç çarparak kaçtı.

30.10.2019 02:12
Esenyurt'ta 7 yaşındaki çocuğa otomobil çarpıp kaçtı
Yaralanan çocuk hastaneye kaldırdı
İSTANBUL - Esenyurt'ta sokak üzerinde oynayan çocuğa bir araç çarparak kaçtı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kaçan aracı yakalamak için çalışmalara başladı.
Olay, Sultaniye Mahallesi 614'üncü sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre lacivert renkli bir araç sokak üzerinde oynayan 7 yaşındaki Abdülselam Taştan isimli çocuğa çarparak kaçtı. Sesi duyan çevredeki vatandaşlar yaralanan çocuğun yardımına koşarak 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan çocuk olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye getirildi. Çocuğa çarpıp kaçan araç ise polis ekipleri tarafından aranıyor. Yaralı çocuğun sağlık müdahalesinin hastanede devam edildiği öğrenildi.
Esenyurt'ta 7 yaşındaki çocuğa otomobil çarpıp kaçtı

Esenyurt, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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