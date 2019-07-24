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Esenyurt'ta anne ve kızını silahla yaralayan şüpheli yakalandı

ESENYURT'ta anne ve kızını silahla yaralayan şüpheli Beylikdüzü'nde yakalandı.

24.07.2019 12:03 Esenyurt'ta anne ve kızını silahla yaralayan şüpheli yakalandı
ESENYURT'ta anne ve kızını silahla yaralayan şüpheli Beylikdüzü'nde yakalandı.
İnönü Mahallesi 353 sokakta oturan eski kız arkadaşının evine gelen Soydan A. yanında getirdiği silahla Kübra G. ve annesi Nurdane G.'yi yaralamıştı. Yaralanan  2 kadın tedavi altına alınırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şüpheli Soydan A.'yı yakalamak için çalıma başlattı. Soydan A. gece 02.00'de Beylikdüzü, Yakuplu'da polis ekipleri tarafından yakalandı. Soydan A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine getirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.


- İstanbul

Beylikdüzü, Polis, Anne, Güncel

Kaynak: DHA

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