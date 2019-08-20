ESENYURT'TA ARACINDA UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI

ESENYURT'ta aracında uyuşturucu madde bulunan kişi gözaltına alındı. Polise dakikalarca kendisini bırakmaları için yalvaran kişi karakola götürüldü.

Olay geçtiğimiz günlerde Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bazı vatandaşlar polise, sokak üzerinde bulunan otomobildeki bir kişinin araç içinde uyuşturucu madde kullandığı, kendinden geçtiği ihbarında bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, direnmesine rağmen bu kişiyi araçtan çıkardı. Yapılan aramalarda otomobilde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınarak karakola götürülen kişi, serbest bırakılması için uzun süre polise yalvardı.

- İstanbul