ESENYURT'TA BİNADA PATLAMA-1

Serdar ALTINTEPE/ ESENYURT'ta bir binada patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama nedeniyle yaralananlar, sağlık ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla en yakın hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Yaralılar

-Detaylar

Kaynak: DHA