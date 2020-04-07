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ESENYURT'TA BİNADA  PATLAMA-2

-Patlama anı kamerada.

07.04.2020 17:12 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:12
ESENYURT'TA BİNADA  PATLAMA-2

-Patlama anı kamerada.

Serdar ALTINTEPE -Elif YAVUZ/ ESENYURT'ta bir binada patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralanırken, patlama anı kameralara yansıdı.

Esenyurt Piri Reis Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesinde bulunan binanın 6. katında şiddetli bir patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Yaralananlar, sağlık ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla en yakın hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. Öte yandan patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde dairede şiddetli bir patlama meydana geliyor. Daireden alev ve dumanlar yükseliyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili ise şu açıklama yapıldı;

"Bugün saat 16.15'de İtfaiyeden alınan bilgilere göre; Esenyurt İlçemiz Piri Reis Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesindeki bir binanın doğalgaz tesisatında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiştir.  Olay yerine güvenlik, İgdaş, itfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiş, alınan ilk bilgilere göre olayda yaralanan 3 kişi, ambulans ile çevredeki hastanelere nakledilmiştir.  Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz."

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Yaralılar


Kaynak: DHA

Etiketler: Necip Fazıl Kısakürek, Esenyurt, İtfaiye, Güncel
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