Haberler » Güncel » Esenyurt'ta binanın çatısı alev alev yandı

Esenyurt'ta binanın çatısı alev alev yandı

Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın çatısında çıkan alevli yangın vatandaşları sokağa dökerken, bir vatandaş bahçe hortumu ile yanan çatıya müdahale etti.

29.10.2019 09:05
Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın çatısında çıkan alevli yangın vatandaşları sokağa dökerken, bir vatandaş bahçe hortumu ile yanan çatıya müdahale etti.
Yangın, Hürriyet Mahallesi Saksağan Sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. 5 katlı bir binanın çatısında başlayan yangında ölen ya da can kaybı olmazken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan çatıya bir vatandaş ise bahçe hortumu ile diğer çatıdan müdahale etti. Mahallede yaşanan panik anları saniye saniye kaydedildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi merdiven aracılığıyla ulaştığı çatıya müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeni ise itfaiye tarafından araştırılıyor.
(Murat Delice/İHA)
Esenyurt'ta binanın çatısı alev alev yandı

Esenyurt, İtfaiye, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
15:35 Doğa harikası Ulugöl'de sonbahar renkleri
15:34 Diyarbakır'da cumhuriyet bayramı coşkusu
15:34 Kars doğruyol köyünde cumhuriyet coşkusu
15:34 Kktc'de eğitim uçağı düştü 2 kişi öldü
15:34 Hatay iskenderun'da cumhuriyet coşkusu
15:34 Antalya-4 gündür kayıp oğluna seslendi yalvarıyorum, dön gel artık
15:34 Konya motosiklet sürücüsü ibrahim'in öldüğü kaza kamerada
29.10.2019 15:38:57