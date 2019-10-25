Haberler » Güncel » Esenyurt'ta bir adam sokak ortasında silahla vuruldu

Esenyurt'ta bir adam sokak ortasında silahla vuruldu

Esenyurt'ta bir adam, sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ayağından silah ile vurularak yaralandı.

25.10.2019 14:15
Esenyurt'ta bir adam, sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ayağından silah ile vurularak yaralandı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken olay yerine kısa sürede gelen polis çalışma başlattı.
Olay, Pınar Mahallesi 1280'inci sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 2 kişi arasında çıkan tartışma sonrasında bir adam bacağından silahla vurularak yaralandı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı vurulan adama olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Kısa süre sonra gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ise olayın yaşandığı alana şerit çekerek incelemelerine başladı. Yaşanan olayın ardından polis ekipleri olayın gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalama çalışması başlattı.
(Murat Delice/İHA)
Esenyurt'ta bir adam sokak ortasında silahla vuruldu

Pınar Mahallesi, Esenyurt, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:06 Eyüpsultan'da "Bağımsızlık köyü" kuruluyor
16:05 Yalova-balık fabrika gemisi, denize imam ve papazın dualarıyla indirildi
16:05 Muğla bahçe atıklarıyla mücadelede bodrum'da yeni dönem
16:04 Engelli öğrencilerin Cumhuriyet oratoryosu ayakta alkışlandı
16:04 İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşam koşulları giderek kötüleşiyor
16:04 Vücut geliştirme şampiyonu öğrencilerle buluştu
16:04 "Gazi'nin İzinde 26 Yıl" plastik sanatlar sergisi
25.10.2019 16:07:45