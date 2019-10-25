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Esenyurt'ta bir adam sokak ortasında silahla vuruldu

Esenyurt'ta bir adam sokak ortasında silahla vuruldu Yaralanan adam hastaneye kaldırılırken olayla ilgili polis çalışma başlattıİSTANBUL - Esenyurt'ta bir adam, sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ayağından silah ile vurularak yaralandı.

25.10.2019 14:49
Esenyurt'ta bir adam sokak ortasında silahla vuruldu
Yaralanan adam hastaneye kaldırılırken olayla ilgili polis çalışma başlattı
İSTANBUL - Esenyurt'ta bir adam, sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ayağından silah ile vurularak yaralandı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken olay yerine kısa sürede gelen polis çalışma başlattı.
Olay, Pınar Mahallesi 1280'inci sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 2 kişi arasında çıkan tartışma sonrasında bir adam bacağından silahla vurularak yaralandı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı vurulan adama olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Kısa süre sonra gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ise olayın yaşandığı alana şerit çekerek incelemelerine başladı. Yaşanan olayın ardından polis ekipleri olayın gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalama çalışması başlattı.
Esenyurt'ta bir adam sokak ortasında silahla vuruldu

Esenyurt, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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