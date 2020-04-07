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Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü

İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen patlamadan ilk görüntüler geldi. Binanın büyük bölümünün hasar gördüğü patlama sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Öte yandan meydana gelen patlamada 6 kişinin yaralandığı açıklandı.

07.04.2020 16:23 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:53

İstanbul Esenyurt 'ta bir sitede bulunan 10 katlı binada doğalgaz patlaması meydana geldi. Olayda 6 kişi yaralanırken, apartmanda yaşayanlar panik içerisinde tahliye edildi. Patlamanın şiddetiyle dairede bulunan yatak ve eşyaların sokağa savrulduğu görüldü. Patlama sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Edinilen bilgilere göre olay, Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitedeki 10 katlı binanın 2'inci katında bulunan dairede şiddetli bir patlama yaşandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dairede bulunan çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti.

ÇEVREDEKİ BİNALARDA DA HASAR OLUŞTU

Binada bulunan vatandaşlar da panik halinde dışarı koştu. Bazı vatandaşların kucağına çocuğunu alarak dışarı çıkmaya çalıştığı görülürken, bazıları ise gözyaşı döktü. Patlamanın şiddetiyle dairede bulunan yatak ve eşyalara yola saçılırken, çevredeki diğer dairelerde de hasar oluştu.

Bölgeye sevk edilen İGDAŞ ekipleri de gaz akışını kesti. İlk incelemelere göre patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu belirtildi.

İşte olay yerinden ilk görüntüler:

Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü
Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü
Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü
Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü
Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü
Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü
Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü
Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü
Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü
Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü
Esenyurt’ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü
Etiketler: İstanbul, Esenyurt, 3. Sayfa, Güncel

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İstanbul Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü
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Haberler ›› 3. Sayfa ››Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü - Haberler
Yorumlar (2)
YÜKSEL GÖYDAĞ:Allahım yâr ve yardımcınız olsun inşallah yaralılara acil şifalar diliyorum büyük geçmiş olsun
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HARUN ÇAĞLAR:alkışa basan zihniyetler var şü mübarek günde allah belanızı versin yaaaa
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