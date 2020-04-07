Esenyurt'ta bir binada patlama: 7 yaralı, patlama anı kamerada
Esenyurt'ta bir sitede bulunan dairede yaşanan doğalgaz patlamasında 7 kişinin yaralandığı öğrenildi.
07.04.2020 17:15 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:16
PATLAMA ANI KAMERADA
Patlamanın doğal gaz nedeniyle olduğu belirtilirken, patlama anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde patlamanın şiddetiyle oluşan alev topunun daireden çıkışı görülüyor. Öte yandan olay yerinde polis, itfaiye ekibi ve sağlık ekiplerinin çalışması sürüyor.
(İHA)
Kaynak: İHA