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Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı

Esenyurt'ta 5 katlı bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alındı.

07.04.2020 05:18 | Son Güncelleme: 07.04.2020 05:18
Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı
Esenyurt 'ta 5 katlı bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Osmangazi Mahallesi 3127. Sokak'ta bulunan ve büro mobilyaları üretilen fabrikanın bodrum katında henüz belirlenmeyen bir sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.
Can kaybının yaşanmadığı yangın sebebiyle fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebine ilişkin araştırma başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Osmangazi, Esenyurt, Güncel
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