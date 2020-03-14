Esenyurt'ta bir fabrikanın istinat duvarı çöktü
Esenyurt'ta bir fabrikanın istinat duvarı çöktü.
14.03.2020 20:28 | Son Güncelleme: 14.03.2020 20:28
Esenyurt 'ta bir fabrikanın istinat duvarı çöktü.
Yunus Emre Mahallesi Avni Anıl Caddesi'ndeki bir fabrikanın istinat duvarının bir kısmı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen zabıta, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yunus Emre Mahallesi Avni Anıl Caddesi'ndeki bir fabrikanın istinat duvarının bir kısmı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen zabıta, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA
Manşet
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