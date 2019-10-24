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Esenyurt'ta bir gaspçının ölümüyle biten olayın detayları ortaya çıktı

Esenyurt'ta bir kadının çantasını gasp etmek isteyen şüpheli ile vatandaş arasında yaşanan kovalamacada ölen gaspçının kimliği belli oldu.

24.10.2019 14:00
Esenyurt'ta bir kadının çantasını gasp etmek isteyen şüpheli ile vatandaş arasında yaşanan kovalamacada ölen gaspçının kimliği belli oldu. Ölen gaspçının isminin E.Y. olduğu belirlenirken olaydan kısa bir önce Beylikdüzü'nde cep telefonu çaldığı ortaya çıktı.
Esenyurt'ta sabah saatlerinde bir kadının çantasını gasp etmek isteyen motosikletli 2 şüpheli ile Hakan K. isimli vatandaş arasında kovalama yaşanmıştı. Kaçmak için ters yöne giren şüpheliler bir servis aracı ile kendilerini durdurmaya çalışan vatandaşın aracı arasında kalmıştı. Kazada şüphelilerden 1'i ölmüş diğeri yaralanmıştı.
Olayın detayları ortaya çıktı
Kameralara da yansıyan olayın detayları ortaya çıktı. Şüphelilerin olaydan önce sabah saat 09.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesinde otobüs durağında bekleyen 2 şahsın cep telefonlarını gasp ettikleri belirlendi. Kazada ölen şüphelinin isminin E.Y. olduğu yaşının ise 18'den küçük olduğu belirlendi. Diğer şüphelinin ise isminin A.A. olduğu ve onun da yaşının 18'den küçük olduğu tespit edildi. A.A.'nın üzerinde yapılan aramalarda Beylikdüzü'nde gasp edilen 2 adet telefonun bulunduğu öğrenildi.
Aracıyla şüphelileri kovalayan Hakan K. isimli vatandaşın ise "Taksirle Öldürme" suçundan yakalanarak gözaltına alındığı bilgisi edinildi.
(İHA)
Esenyurt'ta bir gaspçının ölümüyle biten olayın detayları ortaya çıktı

Esenyurt, Güncel

Kaynak: İHA

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