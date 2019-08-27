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Esenyurt'ta bir kadın eski eşinin silahlı saldırısında yaralandı

ESENYURT'ta bir kadın hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

27.08.2019 18:37 Esenyurt'ta bir kadın eski eşinin silahlı saldırısında yaralandı
ESENYURT'ta bir kadın hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Göğsünden ve kalçasından yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Olay, 17.00 sıralarında Doğan Aras Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kişi, eski eşi Mukaddes D.'nin karşısına çıkarak tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Eski eşi, yanında bulunan silahla Mukaddes D.'ye ateş açarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, göğsünden ve kalçasından yaralanan Mukaddes D.'yi ambulansla çevredeki bir hastaneye götürdü. Çevrede güvenlik önlemi alarak olay yeri incelemesi yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hastaneye kaldırılan Mukaddes D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


- İstanbul

Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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