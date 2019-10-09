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Esenyurt'ta bir kadın evinde boğazı kesilerek öldürüldü (3)

ESENYURT'ta bir kadın evinde boğazı kesilerek öldürüldü.

09.10.2019 17:11Esenyurt'ta bir kadın evinde boğazı kesilerek öldürüldü (3)
ESENYURT'ta  bir kadın evinde boğazı kesilerek öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre Hasan Dere, oğlunu götürdüğü hastaneden saat 15.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Ebabil Sokak'ta bulunan evlerine döndü. Eve giren Hasan Dere (67), eşi  Nazlı Dere (67)'yi boğazı kesilmiş halde buldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonucu kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.Nazlı Dere'yi eve giren hırsızın öldürdüğü öne sürülüyor. Saldırganın evdeki bilezikleri de çaldığı iddia ediliyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattı.


- İstanbul

Hasan Dere, Esenyurt, Güncel

Kaynak: DHA

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