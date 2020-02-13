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Esenyurt'ta bir kişi beton mikserinin altında kaldı

Esenyurt'ta birşahıs beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti.

13.02.2020 12:31 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:31Esenyurt'ta bir kişi beton mikserinin altında kaldı
'ta birşahıs beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti. Beton mikseri sürücüsünün gözyaşı döktüğü görülürken, polis olayla ilgili çalışma başlattı. Olay yerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Esenyurt Doğan Araslı bulvarı Örnek Mahallesi mevki'inde seyir halinde olan 34 NK 5597 plakalı beton mikseri altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Bir görgü tanığı, adamın yola kendisinin atladığını iddia etti. Yaşan feci kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak çalışma başlattı. Sürünün gözyaşı döktüğü görülürken, trafik yoğunluğu yaşandı. - İSTANBUL

Esenyurt, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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