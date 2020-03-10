Esenyurt'ta bir kişi evinde ölü bulundu
Nijerya vatandaşı 38 yaşındaki Anthony N. Esenyurt'taki evinde ölü bulundu.
10.03.2020 23:57 | Son Güncelleme: 10.03.2020 23:58
Nijerya vatandaşı 38 yaşındaki Anthony N. Esenyurt 'taki evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Çınar Mahallesi 1215. Sokak'ta ikamet eden Anthony N, akşam saatlerinde işten gelen ev arkadaşı tarafından koltukta hareketsiz halde yatarken bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki delil çalışmasının ardından ceset, Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Alınan bilgiye göre, Çınar Mahallesi 1215. Sokak'ta ikamet eden Anthony N, akşam saatlerinde işten gelen ev arkadaşı tarafından koltukta hareketsiz halde yatarken bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki delil çalışmasının ardından ceset, Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Kaynak: AA
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