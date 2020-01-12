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Esenyurt'ta bir kişi silahla vurularak öldürüldü

Esenyurt'ta, silahla vurulan bir kişi yaşamını yitirdi.

12.01.2020 15:03 | Son Güncelleme: 12.01.2020 15:04
'ta, silahla vurulan bir kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda iki grup henüz öğrenilemeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine, Nurettin İnal (31) sağ göğsünden silahla vurularak yaralandı.
İnal, olay yerindeki bir otomobille özel bir hastaneye, oradan da Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Nurettin İnal, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.
Esenyurt'ta bir kişi silahla vurularak öldürüldü

Cumhuriyet Mahallesi, Esenyurt, Güncel

Kaynak: AA


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