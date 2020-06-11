Esenyurt'ta bir şüpheli, araçta tartıştığı iki kişiyi silahla yaraladı

Esenyurt'ta bir araçta çıkan tartışmada silahla vurulan iki kişi yaralandı.

11.06.2020 23:58 | Son Güncelleme: 12.06.2020 00:29
Esenyurt'ta bir araçta çıkan tartışmada silahla vurulan iki kişi yaralandı.
Esenyurt ilçesi Saadetdere Mahallesi 107. Sokak'ta bir otomobilde oturan üç kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını kullanan saldırgan, araç içindeki iki kişiyi bacaklarından vurarak kaçtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdığı H.D. ve M.Ş.'nin kayınpeder ve damat olduğu öğrenilirken, kaçan şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı. Esenyurt’ta bir şüpheli, araçta tartıştığı iki kişiyi silahla yaraladı

Kaynak: AA

Etiketler: Esenyurt, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Lübnan’da Türkiye’ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi Haber
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi
Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Haber
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Haber
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu’na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? Haber
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
Psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu Haber
Psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti Haber
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Haberler››Güncel››Esenyurt'ta bir şüpheli, araçta tartıştığı iki kişiyi silahla yaraladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:37: Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutuldu - Haber 00:35: Yunanistan Başbakanı: "Yunanistan, deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda Türkiye ile... - Haber 00:35: Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 206 kişi öldü - Haber 00:33: Malatya'daki silahlı kavgada yaralanan kişi yaşamını yitirdi - Haber 00:29: Yemen'de BAE destekli Güney Geçiş Konseyinden "yeni hükümet" çağrısı - Haber 00:21: Bakan Koca, tehlikeli sosyal mesafeleri santimetre vererek paylaştı - Haber 23:51: Meteoroloji, ülke genelini sağanak yağışa karşı uyardı - Haber 22:40: Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi - Haber 21:01: Babasının canını alan komşusunu 15 yıl sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü - Haberler 08:25: Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? - Haber