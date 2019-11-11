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Esenyurt'ta boş arazide ceset bulundu

Esenyurt'ta boş arazide bir erkeğe ait ceset bulundu.

11.11.2019 15:52 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:52Esenyurt'ta boş arazide ceset bulundu
'ta boş arazide bir erkeğe ait ceset bulundu.
Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi 339 sokak karşısındaki boş arazide bir ceset gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı.
Üzerinden kimlik çıkan cesedin İsmail Kurunç'a (38) ait olduğu belirlendi. Yapılan ilk incelemede cesedin göğüs bölgesinde bıçak darbeleri olduğu tespit edildi.
Ağabey Nesimi Kurunç'un, polise dün 21.00 sıralarında kardeşiyle birlikte olduklarını, 22.00'de kardeşinin eve gideceğini söyleyerek yanlarından ayrıldığını, gece eve gelmediğini eşinden öğrendiğini söylediği öğrenildi.
Evli olan İsmail Kurunç'un boyacılık yaptığı belirtildi.

İnönü mahallesi, Esenyurt, Güncel

Kaynak: AA

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