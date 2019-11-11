Haberler » Güncel » Esenyurt'ta boş arazide erkek cesedi bulundu - Haber

Esenyurt'ta boş arazide erkek cesedi bulundu

ESENYURT, Haramidere Bağlantı Yolu'nun yanında bulunan boş arazide bir erkek cesedi bulundu.

11.11.2019 15:03 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:03Esenyurt'ta boş arazide erkek cesedi bulundu

ESENYURT, Haramidere Bağlantı Yolu'nun yanında bulunan boş arazide bir erkek cesedi bulundu. Yapılan ilk incelemede cesedin üzerinde birden fazla bıçak darbesine rastlandı.

Avcılar Haramidere bağlantı yolunun yanında bulunan boş arazide hareketsiz yatan birini gören çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri boş arazide hareketsiz yatan kişinin öldüğünü tespit etti. Cesedin 38 yaşında İsmail Kurunç'a ait olduğu belirlendi. İlk incelemesi olay yerinde yapılan cesette birden fazla bıçak yarası olduğu öğrenildi.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:35 Milas'ta helikopterli trafik denetimi
16:34 - Yurt geneli fidan dikim seferberliği
16:34 (Ek fotoğraflar) - Beyoğlu'nda ölü bulunan kişi eski İngiliz istihbarat subayı çıktı
16:34 Boyabat'ta 19 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu
16:34 Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen'den Vali Demirtaş'a ziyaret
16:00 Edirne sınır kapısında ortada kalan terörist gazetecilerden yardım istedi
15:53 İBB Meclisi'nde İmamoğlu'nu kızdırdılar: Elini indir, haddini bildiririm sana
15:52 İngiliz internet sitesi, Trump'ın Erdoğan'a bir mektup daha gönderdiğini öne sürdü
15:31 CHP'den kanun teklifi: İnternet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın
15:13 Terör örgütü yandaşları, devriye sırasında Türk askerine saldırdı
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 16:36:58